Три ростовские компании вошли в топ-100 рейтинга Forbes

Ростов-на-Дону, 2 октября. Накануне Forbes опубликовал рейтинг из 200 крупнейших частных организаций, в которых более половины бизнеса принадлежит частным лицам. В первой сотне рейтинга расположились три компании из Ростовской области, а во второй — еще две.

Лидером из донских предприятий стал Торговый дом «РИФ», который поднялся с 152 позиции прошлогоднего рейтинга на 88 место. По итогам года, выручка торгового дома составила 124,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года предприятие увеличило выручку на 50,5 млрд рублей. Компания с 2010 года занимается экспортом сельхозпродукции и является крупнейшим в мире зернотрейдером.

Второй компанией, расположившейся на 98 месте, стал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Завод сдал свои позиции, опустившись с 78-го места на 20 пунктов, едва попав в сотню. Он функционирует с 2004 года, являясь непубличной компанией.

На 99 месте рейтинга разместился «Астон», поднявшись с 157-й позиции, увеличив прибыль на 49 млрд рублей. «Астон» с 1997 года экспортом зерна, подсолнечного масла и других пищевых ингредиентов.

Также две ростовских компании оказались и во второй сотне рейтинга. На 126-м месте оказался производитель подсолнечного масла «ЮГ-Руси», а на 147-м месте всем известный «Ростсельмаш».

Ранее ФАН сообщал, что журнал Forbes составил список самых красивых пляжей Приморья. В него вошли девять популярных мест для отдыха, в том числе бухта Пограничная, Стеклянный пляж и Шамора во Владивостоке.