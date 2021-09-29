Донские атлеты установили мировой рекорд, протащив 452 тонный атомный реактор на 3,5 метра

Ростов-на-Дону, 29 сентября. Накануне на заводе «Атоммаш» в рамках акции «Сильнейшая нация мира», организованной предприятием атомной энергетики и некоммерческими организациями, группа из четырех пауэрлифтеров сдвинула с места атомный реактор.

Реактор, который использовали атлеты, предназначается для обучения персонала и в работе не используется. Он был помещен на специальную тележку, после чего вес всей конструкции составил 452 тонны. Донским атлетам удалось установить новый рекорд по человеческой тяге, протащив эту махину на 3 метра 55 сантиметров. Для устойчивости спортсмены использовали тросы и лестницы, закрепленную на полу.

Как пояснили в пресс-службе «Росатома», главной целью данного мероприятия стала демонстрация лидерства Российской атомной энергетики и пропаганда здорового образа жизни.

Ранее ФАН рассказывал, как феноменальные возможности четырехкратного рекордсмена мира по силовым упражнениям Сергея Цырульникова не оставили равнодушными западных звезд. Спортсмен не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и продолжает традиции казахских палуанов — древних богатырей, регулярно ставя мировые рекорды.