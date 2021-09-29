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Правительство Ростовской области выделило 53 млн рублей на помощь малоимущим
Общество
Правительство Ростовской области выделило 53 млн рублей на помощь малоимущим
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 29 сентября. Областное правительство окажет социальную поддержку малоимущим дончанам, об этом сообщили в управлении информационной политики региона.

Распоряжение о выделении 53 млн рублей на оказание адресной социальной помощи подписал накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев. Получить эти средства нуждающиеся жители должны до конца сентября. 

Как пояснили в областной администрации, с начала текущего года на подобную форму поддержки из областного бюджета было выделено 483 млн рублей, благодаря чему финансовую помощь получили 55 тысяч семей Ростовской области.

Ранее ФАН сообщал, что донское правительство внесло изменение в программу, направленную на поддержку казачьих обществ до 2030 года. На эти цели за девять лет запланировано выделить 8,3 млрд рублей.

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