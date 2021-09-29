Московский предприниматель, похитивший 85 млн рублей, скончался в больнице ростовского ФСИН

Ростов-на-Дону, 29 сентября. Накануне в ростовском МОТБ №19 (туберкулезная больница ФСИН) умер московский предприниматель Александр Полуян, который похитил 85 млн рублей.

По данным региональных СМИ, осужденный скончался от сердечной недостаточности и отека легких. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Информацию о кончине московского предпринимателя подтвердил корреспонденту ФАН и председатель общественной наблюдательной комиссии по делам заключенных Игорь Омельченко.

Александр Полуян был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима в апреле текущего года одним из городских судов Ростова-на-Дону. По версии следствия, он и его сообщники, которых арестовали в 2017 и 2018 годах, присвоили себе 85 млн рублей бюджетных средств за счет оформления фиктивных документов.

Сам Полуян долгое время скрывался в Литве, но в 2020 году он был выдан российским властям и заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура донской столицы утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества в отношении учредителя и генерального директора одной компании. По мнению следствия, им удалось похитить 800 млн рублей.