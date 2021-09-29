Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 14:12
14:10
Спорт
Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020
14:09
Общество
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
14:05
Армия
Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе
14:03
Политика
Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Турции на встрече с Эрдоганом
14:00
Общество
Ногинские спасатели вызволяют домашних животных из-под завалов после взрыва
13:59
Шоу-бизнес
Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
13:59
Происшествия
Обвиняемый в педофилии репетитор из Петербурга может быть причастен к новым эпизодам
13:58
Экономика
Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
13:57
Общество
Певица из Дагестана сравнила похороны генерала Казанцева с прощанием со Сталиным
13:56
Происшествия
В Тверской области обнаружили останки пропавшего почти год назад подростка
Все новости

Московский предприниматель, похитивший 85 млн рублей, скончался в больнице ростовского ФСИН
Общество
Московский предприниматель, похитивший 85 млн рублей, скончался в больнице ростовского ФСИН
karelia.sledcom.ru  / 

Ростов-на-Дону, 29 сентября. Накануне в ростовском МОТБ №19 (туберкулезная больница ФСИН) умер московский предприниматель Александр Полуян, который похитил 85 млн рублей.

По данным региональных СМИ, осужденный скончался от сердечной недостаточности и отека легких. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Информацию о кончине московского предпринимателя подтвердил корреспонденту ФАН и председатель общественной наблюдательной комиссии по делам заключенных Игорь Омельченко. 

Александр Полуян был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима в апреле текущего года одним из городских судов Ростова-на-Дону. По версии следствия, он и его сообщники, которых арестовали в 2017 и 2018 годах, присвоили себе 85 млн рублей бюджетных средств за счет оформления фиктивных документов.

Сам Полуян долгое время скрывался в Литве, но в 2020 году он был выдан российским властям и заключен под стражу. 

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура донской столицы утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества в отношении учредителя и генерального директора одной компании. По мнению следствия, им удалось похитить 800 млн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московский предприниматель, похитивший 85 млн рублей, скончался в больнице ростовского ФСИН
ростов на дону смерть в тюрьме полуян мотб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru