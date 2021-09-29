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Донские полицейские разоблачили две группы лжепрививочников и продавцов QR-кодов
Общество
Донские полицейские разоблачили две группы лжепрививочников и продавцов QR-кодов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ростов-на-дону, 29 сентября. Две группы мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции были разоблачены в Ростовской области в сентябре, об этом доложил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции на Дону чиновник отметил, что в преступную схему входило немало медицинских работников, которые вносили в базу данных ложную информацию за деньги. В каких именно учреждениях были задержаны медицинские работники заместитель главы региона не уточнил.

По мнению Михаила Корнеева, текущим летом удалось добиться снижения заболеваемости за счет контроля посетителей на входе в предприятия потребительской сферы, но сейчас эта картина абсолютно иная. В Ростове поддельный сертификат с занесением данных в реестр стоит 12 тысяч рублей, а QR-код, можно купить и за 2,5 тысячи.

Ранее ФАН рассказывал, как один из ростовских медцентров продавал сертификаты вакцинации от COVID-19. Преступников разоблачили после того, как донские полицейские перечислили им запрашиваемую сумму и предоставили все необходимые документы. 

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