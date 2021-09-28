В массовом ДТП под Ростовом столкнулись восемь автомобилей

Ростов-на-Дону, 28 сентября. В Аксайском районе Ростовской области на 1029 километре автодороги М-4 произошло столкновение 8 автомобилей. К счастью, обошлось без жертв, один пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся автомобилем Mitsubishi и Газелью. Далее произошло столкновение с автомобилями MAN, Hyundai и тремя КамАзами.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / Управление ГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / Управление ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как в Аксайском районе Ростовской области перевернулся грузовик. Он заблокировал движение по федеральной трассе М-4 на 1030-м километре.