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Председатель ростовского ТСЖ получил 2,5 года лишения свободы за гибель ребенка
Общество
Председатель ростовского ТСЖ получил 2,5 года лишения свободы за гибель ребенка
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Ростов-на-дону, 28 сентября. Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону приговорил председателя ТСЖ «Восход» к 2,5 годам ограничения свободы за причинение смерти ребенку по неосторожности. 

Как сообщила объединённая пресс-служба судов Ростовской области, инцидент произошел в июле прошлого года, когда семилетний мальчик с целью попасть на детскую площадку решил перелезть через бетонный парапет. Ребенок случайно прикоснулся к фонарному столбу и получил удар током. Мальчика отбросило с высоты двух метров, при падении  он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. 

Оказалось, что обвиняемый знал о неисправности в столбах освещения, но не принимал мер. Суд постановил признать председателя виновным в смерти ребенка и приговорить его к лишению свободы на 2,5 года. Сам подсудимый свою вину не признал. 

Ранее ФАН рассказывал о суде бригадира филиала «Ростовские городские электрические сети». Его обвиняют в допуске к работе пьяного сотрудника, который получил удар током и умер.

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