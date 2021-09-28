Председатель ростовского ТСЖ получил 2,5 года лишения свободы за гибель ребенка

Ростов-на-дону, 28 сентября. Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону приговорил председателя ТСЖ «Восход» к 2,5 годам ограничения свободы за причинение смерти ребенку по неосторожности.

Как сообщила объединённая пресс-служба судов Ростовской области, инцидент произошел в июле прошлого года, когда семилетний мальчик с целью попасть на детскую площадку решил перелезть через бетонный парапет. Ребенок случайно прикоснулся к фонарному столбу и получил удар током. Мальчика отбросило с высоты двух метров, при падении он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Оказалось, что обвиняемый знал о неисправности в столбах освещения, но не принимал мер. Суд постановил признать председателя виновным в смерти ребенка и приговорить его к лишению свободы на 2,5 года. Сам подсудимый свою вину не признал.

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