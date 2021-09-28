Заполняемость коронавирусных госпиталей на Дону достигла 90%

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Заполняемость ковидных госпиталей в Ростовской области приближается к предельной отметке, об этом в ходе заседание оперативного штаба по Ростовской области заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Руководитель областного Роспотребнадзора отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону продолжает ухудшаться. В настоящий момент в больницах находится более 4,1 тысячи человек, причем количество заболевших увеличивается при заполняемости госпиталей на 90%. Тем не менее переход школ на дистанционку Евгений Ковалев считает преждевременным.

Темпы роста по количеству заболевших показывают Зверево, Облиевский и Милютинский районы, а также Ростов-на-Дону.

Ежедневно в Ростовской области регистрируется по 480 человек новых заболевших. Всего на Дону, согласно официальным данным, на конец сентября зарегистрировано 137,6 тысяч заболевших, выздоровело 119,2 тысячи человек.