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Заполняемость коронавирусных госпиталей на Дону достигла 90%
Общество
Заполняемость коронавирусных госпиталей на Дону достигла 90%
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Заполняемость ковидных госпиталей в Ростовской области приближается к предельной отметке, об этом в ходе заседание оперативного штаба по Ростовской области заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Руководитель областного Роспотребнадзора отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону продолжает ухудшаться. В настоящий момент в больницах находится более 4,1 тысячи человек, причем количество заболевших увеличивается при заполняемости госпиталей на 90%. Тем не менее переход школ на дистанционку Евгений Ковалев считает преждевременным. 

Темпы роста по количеству заболевших показывают Зверево, Облиевский и Милютинский районы, а также Ростов-на-Дону. 

Ежедневно в Ростовской области регистрируется по 480 человек новых заболевших. Всего на Дону, согласно официальным данным, на конец сентября зарегистрировано 137,6 тысяч заболевших, выздоровело 119,2 тысячи человек.

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ростовская область коронавирус рост заболеваемости загруженность госпиталей
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