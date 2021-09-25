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Проектная документация по реконструкции ростовских ливневок обойдется в 155 млн рублей
Общество
Проектная документация по реконструкции ростовских ливневок обойдется в 155 млн рублей
vk.com  /  Михаил Павлов

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Ростовская администрация основательно взялась за реконструкцию и строительство ливневой канализации. Накануне на портале госзакупок появилась информация о замене ливневок в Западном микрорайоне донской столицы на сумму 155,1 млн рублей.

Из заявки видно, что в роли заказчика выступает городской департамент автодорог, деньги выделяются из двух бюджетов: муниципального и областного, а на сам проект отведено четыре года, с 2023 по 2027. В процессе реконструкции подрядчик обязан обеспечить коллекторами часть улицы Ткачева, Маршала Жукова, а также 2-ю Краснодарскую, Доваторов, 339-Стрелковой Дивизии, Еременко и Благодатную. Всего, по предварительным данным, протяженность ливневых канализаций составит 43 км.

Проект реконструкции заказчик хочет получить до конца 2023 года, именно на него и выделена сумма в 155,1 млн рублей. Сколько потребуется денег на воплощение проекта пока неизвестно, однако некоторые эксперты утверждают, что приблизительная стоимость такого объема работ может составить порядка 5 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал, что дорожные службы Ростова приступили к прочистке и ремонту ливневок, общая длина которых в Донской столице достигает 173 км. Помимо чистки ливневок дорожные службы устраняют последствия хищений люков и решеток с дождеприемных колодцев.

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