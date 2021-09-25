Изменение климата в Ростовской области может принести засуху и болезни

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Через 25-30 лет Ростовскую область ждет засуха и нехватка пресной воды, с таким заявлением выступили ученые геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

Как сообщает «КП-Ростов», специалисты обсерватории разработали климатическую модель Ростовской области, которая позволяет уже сейчас сделать определенные прогнозы. Ученые говорят, что средняя температура возрастет на 2-3 градуса, а количество осадков в летний период сократится на 20%. В зимней период, напротив, количество осадков увеличится на 10%, что приведет к сокращению объема водных ресурсов. Недостаток пресной воды отразится и на населении региона, которое ожидают острые кишечные инфекции и другие виды болезней.

По мнению специалистов, в середине текущего столетия водные ресурсы региона сократятся на 400 млн кубометров, а годовой приток Цимлянского водохранилища способен уменьшиться до 20% от существующей нормы.

Ранее ФАН рассказывал о негативном влиянии повышения уровня солености Азовского моря на водоснабжение в Ростовской области. В настоящий момент наблюдается проникновение морских соленых вод в устье Дона. Глубина проникновения соленой воды доходит до 30 км, если учесть постоянные ветровые нагоны, то соленые воды могут достигнуть водозаборников и попасть в населенные пункты.