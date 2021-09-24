Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Донские медики отказали в операции каскадеру Евгению Чеботареву, который шесть дней назад во время трюка сломал позвоночник.

У экстремала диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка, и чтобы он смог после операции встать на ноги, ему необходимо вставить пластины со стороны легкого и части спины, об этом Евгений Чеботарев рассказал в своем сторис в Instagram.

Каскадер пояснил, что в Ростове не смогут провести такую операцию, и он в поиске операционного стола всерьез задумался о том, чтобы брать частную скорую и ехать в сторону Москвы.

«Сказали, можно просто лежать, и лет через 10 встанешь на ноги, но у тебя не будет осанки, и ты будешь горбатый. Также могут быть постоянные боли, нужно делать операцию. У нас нет таких врачей, которые бы взялись», — рассказал Евгений в своем сторис.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка. Экстремалу необходимо было перелететь на автомобиле реку, но во время приземления исполнитель прыжка получил травмы.