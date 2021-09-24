Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 22:39
22:22
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
22:18
Весь мир
Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
22:01
Происшествия
Две женщины погибли в пожаре у Белого дома в Самаре
22:00
Видео
«Зона надежд». Итоги выборов-2021
21:59
Общество
Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
21:57
Общество
Автоэксперт Моржаретто дал российским водителям советы по прохождению техосмотра
21:49
Политика
Глава Роспотребнадзора высоко оценила эффективность российских вакцин от COVID-19
21:48
Весь мир
Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
21:48
Общество
Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно
21:46
Общество
Влюбиться в осень: топ-8 фильмов для уютных вечеров, от очевидных до неожиданных
Все новости

Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
Общество
Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
Pr Scr instagram.com  /  @chebotarev_evgeny

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Донские медики отказали в операции каскадеру Евгению Чеботареву, который шесть дней назад во время трюка сломал позвоночник.

У экстремала диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка, и чтобы он смог после операции встать на ноги, ему необходимо вставить пластины со стороны легкого и части спины, об этом Евгений Чеботарев рассказал в своем сторис в Instagram.

Каскадер пояснил, что в Ростове не смогут провести такую операцию, и он в поиске операционного стола всерьез задумался о том, чтобы брать частную скорую и ехать в сторону Москвы.

«Сказали, можно просто лежать, и лет через 10 встанешь на ноги, но у тебя не будет осанки, и ты будешь горбатый. Также могут быть постоянные боли, нужно делать операцию. У нас нет таких врачей, которые бы взялись», — рассказал Евгений в своем сторис.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка. Экстремалу необходимо было перелететь на автомобиле реку, но во время приземления исполнитель прыжка получил травмы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
ростов-на-дону каскадер евгений чеботарев перелом позвонка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru