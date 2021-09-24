Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:10
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Названа возможная причина массовой гибели уток в Ростове-на-Дону
Общество
Названа возможная причина массовой гибели уток в Ростове-на-Дону
официальный сайт Минприроды Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Сотрудники министерства природных ресурсов Ростовской области заявили о возможной причине гибели уток в реке Темерник. 

По заключению экспертов ФГБУ ЮНЦ РАН, возможной причиной гибели уток могла стать острая интоксикация, вызванная органическим или неорганическим загрязнением реки, в том числе тяжелыми металлами.

Эксперты сделали анализ отобранных биоматериалов мертвых особей и не нашли птичьего гриппа, а вот пробы воды, отобранные в Темернике, показали признаки загрязнения сточными водами. Источником загрязнения могли стать очистные сооружения Суворовского. 

Первые сообщения о гибели птиц появились в социальных сетях 14 августа текущего года. Мертвых уток обнаружили жители СНТ «Импульс», которые предположили, что это произошло в результате сброса нечистот с очистных сооружений ЖК «Суворовский».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названа возможная причина массовой гибели уток в Ростове-на-Дону
ростов на дону суворовский гибель уток сброс нечистот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru