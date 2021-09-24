Названа возможная причина массовой гибели уток в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Сотрудники министерства природных ресурсов Ростовской области заявили о возможной причине гибели уток в реке Темерник.

По заключению экспертов ФГБУ ЮНЦ РАН, возможной причиной гибели уток могла стать острая интоксикация, вызванная органическим или неорганическим загрязнением реки, в том числе тяжелыми металлами.

Эксперты сделали анализ отобранных биоматериалов мертвых особей и не нашли птичьего гриппа, а вот пробы воды, отобранные в Темернике, показали признаки загрязнения сточными водами. Источником загрязнения могли стать очистные сооружения Суворовского.

Первые сообщения о гибели птиц появились в социальных сетях 14 августа текущего года. Мертвых уток обнаружили жители СНТ «Импульс», которые предположили, что это произошло в результате сброса нечистот с очистных сооружений ЖК «Суворовский».