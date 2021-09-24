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Число богатых семей на Дону сократилось до нуля
Общество
Число богатых семей на Дону сократилось до нуля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Число богатых семей в Ростовской области сократилось до нуля, такие данные приводят специалисты аналитической службы аудит-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как утверждают эксперты, по итогам первого квартала 2021 года число богатых семей в Ростовской области, по сравнению с аналогичным периодом 2020 сократилось на 36,6 тысяч, что в процентном соотношении составляет 100%. Такие же данные показали еще два региона Башкортостан и Чувашия. Общее число богатых семей с 2020 по 2021 год уменьшилось в стране на 40%. 

Немалое сокращение количества состоятельных граждан произошло в Дагестане — 88%, Белгородской области — 91,4% и Татарстане — 81,1 %.

Под состоятельными и обеспеченными семьями аналитики подразумевали те домохозяйства, которые ранее говорили о своих возможностях покупать все, что им нужно или необходимо. 

Аналитики отмечают, что в настоящее время половина российских домохозяйств 27,1 млн семей в состоянии позволить себе только еду и одежду, а 7,1 млн семей — только еду, не говоря о товарах длительного пользования. 

Ранее ФАН сообщал, что согласно прогнозам донского правительства количество бедных на Дону к 2025 году сократится до 10,7%, а средняя заработная плата составит 46 тысяч рублей при сохранении инфляции в 4%.

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