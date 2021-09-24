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Представители кикшеринга в Ростове не согласны с инициативой мэрии
Общество
Представители кикшеринга в Ростове не согласны с инициативой мэрии
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Две крупных кикшеринговых компании Донской столицы выразили недовольство нововведениями, которые ранее озвучили городские власти.

Помимо определенных мест для использования этого вида транспорта в администрации предложили установить парковки и каждую закрепить за определенным оператором. Однако руководители крупных компаний, занимающихся прокатом электросамокатов в Ростове-на-Дону, не согласны с новой инициативой.

По их мнению, подобные нововведения превратят электросамокаты в вид развлечения, тогда как изначально кикшеринг развивался как экологическая альтернатива городскому транспорту. Да и сама инфраструктура в Ростове, по их словам, недостаточно развита.

Стационарные парковки не только ограничат кикшеринговые компании, но и затронут интересы ростовчан, которые активно используют самокаты. Поэтому в данный момент предлагается обойтись разметкой на асфальте, которая бы обозначила границы парковки компактного электротранспорта. 

Ранее ФАН рассказывал, как российские регионы ужесточают регуляцию электросамокатов. В некоторых регионах страны уже появились специальные дорожки, предназначенные специально для самокатов, и выстроен порядок работы по взаимодействию с компаниями, занимающимися их арендой.

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ростов на дону электросамокаты кикшеринг
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