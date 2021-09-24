Губернатор Ростовской области раскритиковал работу муниципалитетов по нацпроектам

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, в котором раскритиковал работу региональных чиновников по реализации национальных проектов.

В распоряжении говорилось об упущениях, которые допустили главы некоторых муниципалитетов в таких направлениях работы, как «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», а также «Безопасные и качественные дороги».

Основной критике подверглось исполнение национального проекта по Жилью и городской среде. Так, претензии прозвучали в адрес глав администраций Ростова-на-Дону, Донецка, Таганрога и также части районов области, среди которых Зимовниковский, Каменский, Красносулинский и Миллеровский.

К главе администрации донской столицы также были выдвинуты претензии по реализации дорожного нацпроекта.

В документе приведены и рекомендации управлению МВД РФ по Ростовской области, где говорилось о проведении проверок за расходованием бюджетных средств и о том, что доложить о результатах проверки необходимо до 1 февраля 2022 года.

Удивительно, но после того, как региональные СМИ обратили внимание на документ, он исчез с официального портала регионального правительства.

Ранее ФАН сообщал, что на совещании с городской администрацией по теме развития инфраструктуры губернатор Василий Голубев призвал инвесторов обеспечивать густонаселенные районы Ростова школами, детскими садами и поликлиниками.