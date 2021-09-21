ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом в Новошахтинске

Ростов-на-Дону, 21 сентября. ФАН публикует фотографии смертельной аварии в Новошахтинске, где погибло три человека.

Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Новошахтинске Ростовской области. На дороге между хутором Красный и Самбек столкнулись фура «Вольво» и пассажирский автобус «Мерседес».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей (ФАН)

Известно, что автобус ехал из Горловки в Белгород, в нем находились 17 человек. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус. В результате двое пассажиров скончались на месте, третий — в больнице.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей (ФАН)

Еще три находившихся в салоне человека получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей (ФАН)

Ранее массовая авария парализовала движение на юге Москве. Департамент транспорта Москвы сообщил о столкновении восьми машин на Каширском шоссе. ДТП произошло на пересечении шоссе с Каспийской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал.