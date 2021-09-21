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Происшествия
Два человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Ростовом-на-Дону
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Два человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Ростовом-на-Дону

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 03:37
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Ростовом-на-Дону
Пресс-служба правительства Севастополя

Ростов-на-Дону, 21 сентября. ДТП в Новошахтинске Ростовской области унесло жизни двоих человек. Участниками аварии стали пассажирский микроавтобус Mercedes и фура Volvo.

Вечером 20 сентября водитель фуры в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В этот момент в нем находились 17 человек. Двое пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще три находившихся в салоне человека получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в медицинское учреждение. Информация об этом стала известна на сайте «МВД Медиа». Все обстоятельства трагедии в данный момент выясняются.

Ранее авария с участием внедорожника «Ниссан» и легкового автомобиля привела к смерти двоих человек. Страшное ДТП произошло на Курортном проспекте в районе центрального стадиона Сочи.

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