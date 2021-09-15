Житель Каменск-Шахтинского заглянул под юбку девушке и разозлил посетителей магазина

Каменск-Шахтинский, 15 сентября. Посетители цветочного магазина в Каменске-Шахтинском Ростовской области пожаловались на подозрительного мужчину. Он преследовал незнакомую девушку и заглядывал ей под юбку.

Соответствующее видео обсуждают в социальных сетях. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить мужчину, который не сводит глаз с одной из покупательниц. Затем он приближается к девушке, падает на пол и начинает заглядывать ей под юбку. Все движения мужчина пытался делать осторожно, однако его действия не остались незамеченными.

«Само действие уже после инцидента смотрится настолько жутко, насколько и нелепо. Прошу быть внимательными в нашем городе и не терять бдительность, берегите себя, своих друзей и близких!» — написала одна из горожанок.

Позднее в сообществе «Подслушано в Каменске-Шахтинском» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о задержании хулигана. С ним якобы провели профилактические мероприятия и поставили на учет.

В Севастополе суд отправил в следственный изолятор 44-летнего местного жителя. Мужчина проходит фигурантом по делу о сексуальном насилии над десятилетней девочкой.