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Неадекватный мужчина набросился с кулаками на сотрудника ГИБДД в Азове

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 17:49
Происшествия
Неадекватный мужчина набросился с кулаками на сотрудника ГИБДД в Азове
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Азов, 14 сентября. Мужчина оказал сопротивление инспекторам ДПС при задержании, ударив одного из них по лицу.

По предварительным данным, встреча дебошира и правоохранителей произошла на улице Победы. Местный житель передвигался по городу в нижнем белье, выкрикивая различные фразы.

В какой-то момент мимо него проезжал патруль ДПС. Они решили выяснить причину его действий, но в ответ мужчина решил на напасть на одного из правоохранителей. Позднее хулигана удалось задержать. Позднее ростовчанин даст показания по поводу своих действий.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее получил правоохранителям из Ямальского окружного управления возбудить уголовное дело после нападения подростка-инвалида, сообщает издание URA.ru. Злоумышленники нанесли несовершеннолетнему травму голову и украли у него банковскую карту.

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ГИБДД нападение азов
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