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Патагонские мары Эрнест и Моника из ростовского зоопарка стали родителями в третий раз

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:27
Общество
Патагонские мары Эрнест и Моника из ростовского зоопарка стали родителями в третий раз
pixabay.com  /  Viola '

Ростов-на-Дону, 9 сентября. Пара патагонских мар, проживающих в зоопарке Ростова-на-Дону, обзавелась потомством. Самец Эрнест и самка Моника стали родителями в третий раз.

Старшие дети грызунов, Ворчун и Виви, размещены в соседнем с родителями вольере. Поскольку новые малыши только недавно появились на свет, зоологи приняли решение временно закрыть экзотариум для посещений. Зверькам требуется время для того, чтобы окрепнуть и привыкнуть ко взрослой пище, все это они сделают гораздо быстрее в тишине и спокойствии, объяснили в зоопарке.

Патагонских мар из-за внешнего сходства также часто называют зайцами. Это дневные животные, которые привыкли спать ночью. Грызуны являются близкими родственниками морских свинок. Длина тела взрослой особи может достигать 75 сантиметров, а вес — 16 килограмм.

С каждым днем на улице становится все холоднее, и некоторые животные нуждаются в дополнительном уходе. В зоопарке Москвы сезонный переезд пережили сухопутные черепахи. Сотрудники учреждения аккуратно переместили животных в теплый вольер, после чего предложили им овощное угощение.

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