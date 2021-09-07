Россиянин отправил террористам 500 рублей и получил два года колонии

Ростов-на-Дону, 7 сентября. Мужчина, пытавшийся пожертвовать деньги ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), получил два года колонии.

Злоумышленник попытался перечислить деньги террористической организации летом 2014 года, однако сделать ему этого не удалось. Подозреваемый отправил на банковский счет иного лица денежные средства в размере 500 рублей, а указанное лицо 19 августа 2014 года, выяснив цель перевода денежных средств и опасаясь уголовного преследования, вернуло их мужчине.

Суд признал злоумышленника виновным в попытке содействия террористам. Выяснилось, что он разделял взгляды радикального ислама. В итоге ему назначено два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.