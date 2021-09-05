Ростовчанин похвастался новым автомобилем и сразу же лишился его

Ростов-на-Дону, 5 сентября. Мужчина похвастался своим новым автомобилем перед незнакомым человеком и поплатился за это. Инцидент произошел в Советском районе Ростова-на-Дону.

Местный житель приобрел новый автомобиль Hyundai Creta. На улице он познакомился со случайным прохожим и поделился с ним своей радостью. После чего мужчина пригласил незнакомца домой отпраздновать покупку. В беседе он начал описывать все достоинства своей машины. Гостем оказался 33-летний житель Кубани, который ранее был судим за кражу.

Преступник выждал подходящий момент, выкрал у ростовчанина ключи от автомобиля и уехал на нем в другой регион. Потерпевший сразу же обратился в полицию. Рецидивиста задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража». В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, передает «Большой Ростов».

Недавно Госавтоинспекция опубликовала на своем официальном сайте список правил безопасности в целях предотвращения краж и угонов автомобилей, передает RT.