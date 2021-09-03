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Ростовчанка зарезала мужа за отказ забрать с почты посылку
Происшествия
Ростовчанка зарезала мужа за отказ забрать с почты посылку
Global Look Press  /  Christoph Schmidt/dpa

Ростов-на-Дону, 3 сентября. Жительница города Шахты зарезала супруга, отказавшегося забрать из почтового отделения посылку с одеждой. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Инцидент произошел в январе текущего года. Супруги принимали гостей и распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт из-за посылки — женщина просила мужа сходить на почту за ее вещами. Россиянин заявил, что не хочет их видеть, после чего ударил жену по голове стеклянной бутылкой

Тогда пострадавшая схватила нож и несколько раз ударила обидчика, но задела артерии — он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Женщина полностью признала вину и активно помогала следствию.

Суд учел агрессивное поведение погибшего и наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка, сообщили в объединенной службе судов региона.

Еще одно убийство во время застолья произошло в Оренбуржье — местная жительница расправилась с подругой и спрятала ее тело в подполе, сообщало РИА56.

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