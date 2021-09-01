Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 15:54
15:51
Экономика
Сбербанк ожидает высокий поток клиентов из-за новых выплат пенсионерам
15:51
Общество
Директор школы раскритиковала поведение ученика, который поправил Путина
15:41
Экономика
Курс доллара опустился до 73 рублей
15:40
Экономика
Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы
15:40
Спорт
Защитник «Зенита» Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
15:39
Политика
Представитель талибов стал губернатором афганской провинции Панджшер
15:36
Общество
Гитарист культовой группы «Зоопарк» Храбунов скончался на 62-м году жизни
15:35
Весь мир
Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
15:31
Происшествия
В России появится спецорган для расследования авиапроисшествий с беспилотниками
15:31
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии
Все новости

Оружие и драгоценности найдены при обыске у главы ГИБДД района в Ростовской области

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:12
Происшествия
Оружие и драгоценности найдены при обыске у главы ГИБДД района в Ростовской области
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Силовики провели обыски у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области. В ходе следственных мероприятий были обнаружены украшения и оружие.

Глава ГИБДД Миллеровского района Ростовской области стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что правоохранитель с коллегами не привлекал к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде за «вознаграждения». Инспекторы отстранены от выполнения служебных обязанностей. Если их вина будет доказана, им грозит увольнение из органов внутренних дел.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Оружие и драгоценности найдены при обыске у главы ГИБДД района в Ростовской области
ГИБДД оружие дпс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru