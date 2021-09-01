Оружие и драгоценности найдены при обыске у главы ГИБДД района в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Силовики провели обыски у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области. В ходе следственных мероприятий были обнаружены украшения и оружие.

Глава ГИБДД Миллеровского района Ростовской области стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что правоохранитель с коллегами не привлекал к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде за «вознаграждения». Инспекторы отстранены от выполнения служебных обязанностей. Если их вина будет доказана, им грозит увольнение из органов внутренних дел.