Вылет Boeing 737 из Ростова в Москву прервали из-за отказа генератора

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Пассажирский самолет Boeing 737 из Ростова-на-Дону в Москву вернулся в аэропорт. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причиной экстренных мер стал отказ правого генератора, сообщает источник Федерального агентства новостей. О проблеме стало известно после того, как самолет оказался на взлетной полосе.

Самолет Boeing 737 компании «Аэрофлот» пришлось задержать более чем на час из-за отказа реверса при посадке. Судно с 109 пассажирами на борту летело из Оренбурга в Москву.