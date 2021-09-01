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Найденная мертвой под Ростовом женщина имела множество долгов по ЖКХ

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:00
Происшествия
Найденная мертвой под Ростовом женщина имела множество долгов по ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Женщина, которую накануне обнаружили в Ростове-на-Дону мертвой совместно со своим годовалым ребенком, имела долги по оплате коммунальных платежей.

Судебные приставы долгое время разыскивали должницу. По суду задолженность ростовчанки составляет более 20 тыс. рублей, при этом часть исков еще не рассмотрена, сообщил ФАН информированный источник.

Напомним, что 32-летнюю женщину и ее годовалого ребенка обнаружили мертвыми в одной из городских квартир, расположенной в переулке Халтуринский. В настоящее время одной из возможных причин трагедии является самоубийство.

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