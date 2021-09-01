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Названа основная версия смерти матери и ребенка в Ростовской области

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:05
Происшествия
Названа основная версия смерти матери и ребенка в Ростовской области
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Источник ФАН в органах следствия сообщил, что основной причиной смерти матери и ребенка, которых недавно обнаружили в одной из квартир Ростова-на-Дону, могло стать самоубийство.

Судя по опросу соседей и родственников, погибшая Елизавета Царская давно практиковала черную магию. Также женщина вела свой влог, в котором регулярно звучали идеи жертвоприношения.

Ранее ФАН сообщал о том, что в одной из квартир в центре Ростова-на-Дону были обнаружены тела 32-летней местной жительницы и ее годовалой дочери. Осмотр места происшествия показал, что окна, двери и замки не повреждены, а входная дверь была заперта изнутри.

Новоильинский районный суд Новокузнецка вынес приговор женщине, которую обвиняли в убийстве. Жительница города хранила тело убитого супруга на балконе, сообщал A42.RU.

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