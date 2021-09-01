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СК возбудил дело на начальника районного отдела ГИБДД Ростовской области
Происшествия
СК возбудил дело на начальника районного отдела ГИБДД Ростовской области
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Правоохранители возбудили дело на начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области, которого подозревают в превышении полномочий.

Источник ТАСС сообщил, что СК возбудил уголовные дела в отношении нескольких инспекторов и начальника отдела ГИБДД. По информации собеседника издания, следствие полагает, что мужчина много раз приказывал своим подчиненным не привлекать к ответственности автолюбителей, которые нарушали правила дорожного движения, в том числе управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители ранее начали проверку по делу об обезглавленном трупе, который был обнаружен в лесу Серпухова. Тело нашли жители деревни Борисово. Отмечается, что голова находилась в метре от тела и на ней была надета зимняя шапка. Эксперты думают, что мужчина умер примерно восемь месяцев назад.

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