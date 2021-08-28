Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 28 августа. Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух легковых авто в Азовском районе. ДТП произошло на 10-м км автодороги Кугей — Новомирский — Бурхановка.

По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-21099 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina. От удара обе легковушки вылетели с дороги, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

В аварии пострадали водитель ВАЗ и трое его пассажиров — 25-летняя девушка, трехлетний мальчик и семилетняя девочка. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По ее результатам полицейские примут процессуальное решение.

Сегодня двое десятилетних мальчиков пострадали в дорожном инциденте на территории Свердловской области. Там 80-летний водитель сбил детей на пешеходном переходе в центре Краснотурьинска.