Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:37
20:34
Общество
Диетологи объяснили эффективность острой пищи для похудения
20:33
Спорт
«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду
20:33
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
Все новости

Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области
Происшествия
Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области
Пресс-служба правительства Севастополя

Ростов-на-Дону, 28 августа. Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух легковых авто в Азовском районе. ДТП произошло на 10-м км автодороги Кугей — Новомирский — Бурхановка.

По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-21099 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina. От удара обе легковушки вылетели с дороги, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

В аварии пострадали водитель ВАЗ и трое его пассажиров — 25-летняя девушка, трехлетний мальчик и семилетняя девочка. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По ее результатам полицейские примут процессуальное решение.

Сегодня двое десятилетних мальчиков пострадали в дорожном инциденте на территории Свердловской области. Там 80-летний водитель сбил детей на пешеходном переходе в центре Краснотурьинска.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области
больница дтп пострадавшие ростовская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru