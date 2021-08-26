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Мать оставила маленького ребенка у дороги в Ростове
Происшествия
Мать оставила маленького ребенка у дороги в Ростове
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 26 августа. Правоохранители начали проверять сообщение о матери, которая оставила годовалого ребенка у дороги в Ростове-на-Дону. Этой информацией поделилась полиция.

Местные журналисты недавно опубликовали материал, в котором говорилось о 22-летней матери, бросившей ребенка на улице в Ростове-на-Дону. Маленького россиянина обнаружили прохожие. Его доставили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проверят причины, обстоятельства и условия случившегося. Сообщается, что прокуратура взяла под свой контроль ход процессуальной проверки.

Женщина в Башкирии недавно убила младенца своей соседки по палате. Она почти сразу после родов выбросила в окно чужого малыша, который погиб на месте, передает «Царьград».

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