Ростовские врачи провели дворняге уникальную операцию на сердце

Ростов-на-Дону, 26 августа. Собаке сделали уникальную операцию на сердце. Ветеринары в Ростове-на-Дону вернули пса по кличке Кекс к жизни.

Всего несколько месяцев назад собаку забрали из приюта. С людьми дворняжке повезло, а вот с сердцем – нет. Хозяева начали замечать, что их питомец вместо шумных игр все чаще предпочитает сон. Тогда они отвели дворнягу на обследование.

УЗИ показало порог сердца, жить с которым собаке оставалось недолго. Хозяева начали искать ветеринаров, которые справились бы с тяжелой операцией. Врачи нашлись, но сумма за такое лечение оказалось непосильной. Тогда на помощь пришли волонтеры. На пожертвования удалось купить все необходимое. В итоге операция прошла успешно. Теперь пес здоров и ему ничего не угрожает.

Ранее спасатели вытащили собаку, упавшую в четырехметровую яму в Биробиджане. Сотрудники МЧС вытащили из глубокой ямы животное, которое просидело там три дня.