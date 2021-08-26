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Сотрудники МЧС вытащили упавшую в овраг жительницу Новочеркасска

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:40
Общество
Сотрудники МЧС вытащили упавшую в овраг жительницу Новочеркасска
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Новочеркасск, 26 августа. Региональные спасатели вытащили из оврага 82-летнюю женщину в районе Ленгника. Пенсионерка была госпитализирована, ее состояние не вызывает опасений у врачей.

Об инциденте сообщили в службу спасения местные жители. По данным региональных сотрудников МЧС, из-за того, что у женщины было плохое зрение, она не увидела большой ливнесток рядом с частными домами. Пенсионерка оступилась, упала и скатилась по склону почти в самый низ.

На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС при помощи спецоборудования достали 82-летнюю местную жительницу из оврага и передали ее медикам. Теперь женщине ничего не угрожает.

В ноябре прошлого года столичные спасатели устранили последствия страшного ДТП, сообщало издание РИАМО. С помощью лебедки специалисты вытащили машину из оврага.

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