Ростовские пограничники пресекли контрабанду наркотиков на Украину

Ростов-на-Дону, 25 августа. Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти в плюшевой игрушке из Ростовской области на Украину запрещенные вещества.

Согласно данным Пограничного управления региональной ФСБ, задержанный выезжал на Toyota Land Cruiser через пункт пропуска «Донецк». Во время досмотра пограничный наряд обнаружил в салоне тайник в виде игрушечного зайца, внутри которого находились несколько пакетов с наркотиками.

Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Водителя задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Полиция проводит проверку.

На сбыте наркотиков попалась и жительница Воронежа. Девушка пошла на преступление, чтобы заработать на оплату адвоката своего возлюбленного.