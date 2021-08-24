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Глава Ростовской области потребовал прекратить застраивать районы без школ и поликлиник
Общество
Глава Ростовской области потребовал прекратить застраивать районы без школ и поликлиник
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 24 августа. Инвесторы должны обеспечивать густонаселенные районы Ростова в первую очередь школами, детскими садами и поликлиниками, такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на совещании с городской администрацией по теме развития инфраструктуры.

Как отмечают в городской администрации, до 2024 года за счет инвесторов запланировано строительство пяти объектов образования, и несколько объектов дошкольных учреждений, которые уже прошли государственную экспертизу.

Однако у губернатора иной взгляд на вещи, по его мнению, строительство социальных объектов нужно сделать обязательным условием при жилой застройке города.

«Прекратите подписывать документы о комплексном освоении участков земли без социальных объектов. Не стоит вообще обсуждать строительство и застройку микрорайонов Ростова, без социальной составляющей. Новые районы должны возводиться только при одном условии — если застройщик строит там школу или детский сад», — заявил Василий Голубев.

После совещания Василий Голубев распорядился подготовить ряд документов, на основании которых выполнение этих условий станет обязательным.

Ранее ФАН сообщал, что более 800 тысяч рублей заплатят собственники и пользователи городских участков за нескошенную амброзию. Сегодня муниципалитет ведет работы по покосу на подведомственных ему территориях, за другие части города отвечают ТСЖ, управляющие компании и предприятия, которых за невыполнение обязательств ждут немалые штрафы. 

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