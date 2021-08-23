Ростов украсили баннером с украинской тачанкой, местные жители возмущены

Ростов-на-Дону, 23 августа. Странные недопонимания сложились у ростовчан с городским управлением наружной рекламы. На пересечении улицы Лермонтовская и Ворошиловского проспекта появился баннер с изображением украинской тачанки.

Не секрет, что для многих ростовчан тачанка это символ города. Монумент располагается при въезде в Ростов-на-Дону со стороны Ворошиловского проспекта и многие годы радует гостей города, поражая своим величием. Однако в преддверии 272-й годовщины донской столицы в управление наружной рекламы города обратилась супруга Анатолия Скнарина — скульптора донской тачанки.

Как сообщает bloknot-rostov.ru, жена художника первой заметила несоответствие памятника, изображенного на растяжке. По ее мнению, на баннере использовали тачанку из украинской Каховки.

Скорее всего, это произошло из-за головотяпства специалистов, которые просто набрали в поисковике словосочетание «Памятник Тачанка» и использовали первое изображение, которое было найдено.

Многих ростовчан такое невежество возмутило. В социальных сетях горожане принялись находить различия между монументами и пришли к выводу, что на Тачанке, установленной в Херсонской области, располагаются три человека, которые смотрят вперед, а один из красноармейцев держит знамя. А в ростовской «Тачанке» наблюдается совсем другая динамика. Здесь красноармейцы смотрят по сторонам, тогда как пулеметчик прикрывает тыл.

Тем не менее баннер с украинской тачанкой пока не убрали. По всей видимости его главная роль — закрывать разруху в центре города. О том, появятся ли в преддверии Дня города на ростовских улицах еще подобные растяжки — неизвестно.

Ранее ФАН сообщал, что в этом году празднование Дня города в Ростове пройдет без культурно-массовых мероприятий. Такое решение принято мэрией города после предписания регионального Роспотребнадзора.