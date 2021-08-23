Ростовчан оставят без Дня города и праздничного концерта

Ростов-на-Дону, 23 августа. В этом году донская столица отмечает 272-й год со дня своего основания. Однако празднование Дня города пройдет без культурно-массовых мероприятий, которые отменили согласно предписанию регионального Роспотребнадзора.

Как пояснили в городской администрации, отменяются все массовые мероприятия, посвящённые очередной годовщине Ростова, празднование которой было намечено на 11 сентября. Также не будет и гала-концерта на Театральной площади.

Ранее ФАН сообщал, что согласно размещенной на сайте госзакупок информации, сумма контракта городского Минкульта на проведение Дня города составляет 4,2 млн рублей. Эти деньги подрядчик должен был потратить на сбор сцены и другого оборудования, задействованного в гала-концерте. Кроме того, за эти средства городские власти планировали организовать и праздничный салют.

На украшение города к празднику мэрия планировала потратить дополнительно 4,4 млн рублей. Но когда проведение Дня города оказалось под запретом Роспотребнадзора, информация об отмене контрактов так и не появилась.