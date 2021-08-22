ФАН публикует список погибших в ДТП с «газелью» под Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону, 22 августа. Жертвами автокатастрофы в Сальском районе Ростовской области стали шесть человек, двое из них несовершеннолетние. ФАН публикует список погибших.

«Лада-Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой «газелью», от удара она загорелась. На месте погибли оба водителя и трое пассажиров, еще одна пострадавшая женщина скончалась в приемном покое больницы. Мужчина, управлявший грузовиком, сгорел заживо.

Список погибших:

«Лада-Калина»:

1. водитель — Михаил Абросимов, 44 года;

2. Ольга Жеребчук, 56 лет;

3. Раиса А., 12 лет;

4. Анастасия А., 1 год 10 месяцев;

5. Елена Абросимова, 42 года.

Установить личность погибшего водителя грузового автомобиля пока не удалось.

Лобовое столкновение «Лады-Калины» с «газелью» произошло на девятом километре трассы Сальск — Гигант. На место выехал районный прокурор, по данному факту проводится проверка.