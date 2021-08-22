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Страшное ДТП под Ростовом-на-Дону унесло жизни пяти человек

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:05
Происшествия
Страшное ДТП под Ростовом-на-Дону унесло жизни пяти человек
pixabay.com/PD

Ростов-на-Дону, 22 августа. Смертельная авария с участием «газели» и легкового автомобиля произошла в Сальском районе Ростовской области. По предварительным данным, погибли пять человек, двое из них дети.

Грузовик столкнулся с «Ладой Калиной» на девятом километре трассы Сальск — Гигант. В результате ДТП пять пострадавших скончались на месте, еще одного увезли в больницу, сообщили в региональном главке МЧС.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины, по которым произошло лобовое столкновение, устанавливаются.

Несколько дней назад в том же районе произошла еще одна авария с «газелью». Различные травмы получили 11 человек, один из них умер в больнице.

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