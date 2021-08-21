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Таганрогского терапевта подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

  /   Обновлено: 21 августа 2021 14:07
Происшествия
Таганрогского терапевта подозревают в подделке сертификатов о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Таганрог, 21 августа. Правоохранители выявили подделку сертификатов о вакцинации в одной из больниц города. Мошенничеством занималась 40-летняя врач-терапевт.

Подозреваемую уличили в противоправной деятельности в первых числах августа. Теперь на нее могут завести уголовное дело по двум статьям УК РФ. В настоящее время устанавливаются детали преступления.

Накануне полицейские провели задержание 28-летнего жителя Хабаровска, который попался на продаже поддельных сертификатов о прививках от COVID-19. Стоимость фальшивых документов составляла около 1,5 тыс. рублей, сообщало издание Deita.

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