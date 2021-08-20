«Настоящая катастрофа»: мощный ливень превратил дороги Ростова в реки

Ростов-на-Дону, 20 августа. В считанные минуты из-за проливного ливня дороги Ростова превратились в бурлящие потоки, а пешеходы снова были вынуждены идти по колено в воде.

Так происходит в донской столице во время каждого сильного ливня. Несмотря на постоянные обещания мэрии наладить работу ливневой канализации, дождь для города — это настоящая катастрофа. Реконструкция ливневок, а точнее разговоры об этом, длятся годами, однако ситуация также годами никак не меняется.

Урбанисты уверены, что причина кроется в городском рельефе, который изрезан балками, особенно в районах приближенных к реке Темерник. Но ростовчанам, живущим в низинах, от этого не легче, так же как и тем, чьи дома разрушаются после ливней.

Ранее ФАН рассказывал, как после проливного дождя многие старые городские конструкции, включая дома, просто рухнули. Один из обвалов произошел в историческом центре города, по адресу улица Социалистическая 130.