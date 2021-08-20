Аллергологи бьют тревогу из-за высокого содержания пыльцы амброзии в воздухе на Дону

Ростов-на-Дону, 20 августа. Донские аллергологи бьют тревогу — в регионе содержание пыльцы амброзии в воздухе в 50 раз превысило допустимые нормы. Такие данные приводят специалисты РостГМУ.

По мнению экспертов, в одном кубометре воздуха может находиться от 500 до 700 частиц аллергена. Учитывая, что аллергики ощущают недомогание при 10 частицах на кубический метр, даже сложно представить, что ждет людей при такой высокой концентрации.

Действительно, из собственных наблюдений, каждый ростовчанин может сделать вывод, что город буквально зарос амброзией. Причем донской регион для размножения этого растения считается одним из благоприятных.

По данным исследований ЮНЦ РАН, на Ростовскую область приходиться 17% произрастания амброзии в России, что объясняет его большую популяцию.

Ростовчане не раз обращали внимание городских чиновников на заросли амброзии во всех районах, однако меры не приняты до сих пор.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия донской столицы выделяет дополнительные 50 млн рублей из городского бюджета на борьбу с несанкционированными свалками. С начала текущего года в Ростове ликвидировано более 2000 свалочных очагов и вывезено 55 тысяч тонн отходов.