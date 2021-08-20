Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:21
13:21
Общество
Иностранные студенты вузов смогут привиться в России
13:20
Общество
Профессор-офтальмолог назвал неожиданные причины, по которым дети могут ослепнуть
13:19
Экономика
Стоимость евро превысила 87 рублей на торгах Мосбиржи
13:18
Общество
Рожечники из Владимирской области стали финалистами конкурса «Диво России»
13:17
Весь мир
African Intelligence: Алжир отвернулся от Вашингтона в пользу Москвы
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
Все новости

На Дону выделили 160 млн рублей из-за нехватки лекарств в ковидных госпиталях
Общество
На Дону выделили 160 млн рублей из-за нехватки лекарств в ковидных госпиталях
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 20 августа. Накануне донские медики заговорили о катастрофической нехватке лекарств в ковидных госпиталях региона. К решению проблемы подключился губернатор Василий Голубев. На закупку медикаментов для пациентов с СOVID-19 из средств областного бюджета выделено 160 млн рублей.

Глава региона отметил, что нельзя допускать перебоев с закупкой лекарств, в том числе и для людей, находящихся на амбулаторном лечении. 

Решение о выделении дополнительных средств было принято в процессе заседания регионального штаба по координации деятельности распространения новой коронавирусной инфекции. 

Ранее ФАН сообщал, что донской губернатор пригрозил кадровыми перестановками из-за пробок на М-4. По мнению главы региона, только смена руководителя повлияет на качество работы, так как на участках, где ремонт завершен, асфальт уже начал деформироваться.

Вернуться назад

Все новости / Общество / На Дону выделили 160 млн рублей из-за нехватки лекарств в ковидных госпиталях
голубев ростов на дону лекарства от covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru