На Дону выделили 160 млн рублей из-за нехватки лекарств в ковидных госпиталях

Ростов-на-Дону, 20 августа. Накануне донские медики заговорили о катастрофической нехватке лекарств в ковидных госпиталях региона. К решению проблемы подключился губернатор Василий Голубев. На закупку медикаментов для пациентов с СOVID-19 из средств областного бюджета выделено 160 млн рублей.

Глава региона отметил, что нельзя допускать перебоев с закупкой лекарств, в том числе и для людей, находящихся на амбулаторном лечении.

Решение о выделении дополнительных средств было принято в процессе заседания регионального штаба по координации деятельности распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что донской губернатор пригрозил кадровыми перестановками из-за пробок на М-4. По мнению главы региона, только смена руководителя повлияет на качество работы, так как на участках, где ремонт завершен, асфальт уже начал деформироваться.