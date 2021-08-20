Оклады донских педагогов увеличат на 50%

Ростов-на-Дону, 20 августа. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал увеличить должностные оклады педагогам региона на 50%. Об этом он сообщил на педагогическом совете, проходившем накануне.

Глава Ростовской области подчеркнул, что такое решение принято, не дожидаясь федеральных изменений, причем изменится система оплаты труда работников всей социальной сферы на Дону.

«С 2022 года должностные оклады донских педагогов возрастут на 50%. Надбавку получат и молодые учителя. Также увеличится гарантированная часть заработной платы», — заявил Василий Голубев.

На совете затронули и тему подготовки донских школ к новому учебному году. Как отметил губернатор, сегодня на эти цели направлено 4 млрд рублей, благодаря чему шесть отремонтированных школ 1 сентября примут учеников в областных муниципалитетах.

Ранее ФАН сообщал, что, согласно прогнозам регионального правительства, количество бедных на Дону сократится к 2024 году, а средняя заработная плата составит 46 тысяч рублей.