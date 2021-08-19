Мэрия Ростова выделяет 49,9 млн рублей на борьбу с несанкционированными свалками

Ростов-на-Дону, 19 августа. С начала текущего года в донской столице ликвидировано более 2000 свалочных очагов, с которых вывезено 55 тысяч тонн отходов. Теперь мэрия выделяет дополнительные 50 млн рублей из городского бюджета на борьбу с несанкционированными свалками.

Как пояснил в своем Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко, дополнительно выделено 49,9 млн рублей.

«Мы обратились с соответствующей просьбой к городским депутатам и на заседании гордумы нас поддержали, утвердив поправки в бюджет. Проблема обострилась после того, как в прошлом году закрыли мусорный полигон. Теперь в городе появляются очаги с бытовыми отходами, устранение которых не входит в обязанности регионального оператора»,— сообщил глава города.

Так же Логвиненко отметил, что эти деньги город мог бы потратить на другие социально значимые нужды.

Ранее ФАН сообщал, что глава городской администрации Алексей Логвиненко подписал постановление о модернизации привокзальной площади Ростова-на-Дону. Согласно документу, обустройство пройдет за счет внебюджетных средств.