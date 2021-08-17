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Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге
 /  МВД РФ

Таганрог, 17 августа. Партия контрабандных сигарет обнаружена на одном из складов под Таганрогом. Общий вес изъятого составил 40 тонн.

В спецслужбе предположили, что импорт одной из крупнейших за последнее время контрабандных партий сигарет не обошелся без участия работников таможни. Согласно неофициальной информации, несколько таможенников могут быть вскоре задержаны.

Недавно в Новороссийске была выявлена крупная контрабанда нефти. Стоимость незаконно вывезенного сырья превысила два миллиарда рублей.

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фсб сигареты контрабанда
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