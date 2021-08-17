Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 13:30
13:28
Происшествия
Экс-чиновница подозревается в махинациях с земельными участками в Ростовской области
13:27
Происшествия
Сын погибшего летчика рассказал, что отец постоянно находился на борту рухнувшего Ил-112В
13:27
Политика
«Верх лицемерия»: Железняк резко отреагировал на заявление Байдена по Афганистану
13:26
Происшествия
Приговоренный к тюрьме за крушение Су-27УБ Топонарь учился с пилотом Ил-112В Куимовым
13:23
Происшествия
Женщина пострадала во время стрельбы в районе аэропорта Кабула
13:22
Общество
ФАН стали известны новые подробности по уголовному делу об избиении сына Стаса Пьехи
13:14
Происшествия
Проблемы с двигателем у потерпевшего крушение Ил-112В возникли после сообщения о посадке
13:13
Общество
Мясников назвал проверенный на себе способ борьбы с бессонницей
13:12
Наука
Ученые назвали причины развития хронических бактериальных инфекций
13:07
Происшествия
Силовики разбираются в загадочной смерти несовершеннолетнего студента в Подмосковье
Все новости

Бедность в Ростовской области снизится к 2024 году
Общество
Бедность в Ростовской области снизится к 2024 году
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 17 августа. Количество бедных на Дону сократится к 2024 году, а средняя заработная плата составит 46 тысяч рублей. Такие оптимистичные прогнозы дает региональное правительство, ссылаясь на социально-экономические исследования в регионе.

По мнению чиновников, уже в текущем году заработная плата повысится на 7,4 процента, а в дельнейшем будет наблюдаться только ее повышение в среднем показателе, на 6% в год.

Согласно исследованиям, опубликованным на сайте регионального правительства, к 2025 году доля бедного населения на дону достигнет 10,7% при сохранении инфляции в 4%.

Также в правительстве уверены, что с 2022 года на Дону возрастет и количество малых предприятий, с увеличением ежегодного оборота до 1,5 трлн рублей к 2024 году.

Официальная статистика не отрицает и сокращения общего числа населения в регионе. Только в этом году оно сократится на 0,5% и к 2024 году останется на уровне сегодняшних показателей.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области подорожали молочные и мясные продукты. Такую неутешительную статистику обнародовал Ростовстат за прошедший месяц текущего года. Заметно возросли цены на мясо и птицу. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бедность в Ростовской области снизится к 2024 году
ростовская область ростов на дону бедность населения социально-экономические показатели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru