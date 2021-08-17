Бедность в Ростовской области снизится к 2024 году

Ростов-на-Дону, 17 августа. Количество бедных на Дону сократится к 2024 году, а средняя заработная плата составит 46 тысяч рублей. Такие оптимистичные прогнозы дает региональное правительство, ссылаясь на социально-экономические исследования в регионе.

По мнению чиновников, уже в текущем году заработная плата повысится на 7,4 процента, а в дельнейшем будет наблюдаться только ее повышение в среднем показателе, на 6% в год.

Согласно исследованиям, опубликованным на сайте регионального правительства, к 2025 году доля бедного населения на дону достигнет 10,7% при сохранении инфляции в 4%.

Также в правительстве уверены, что с 2022 года на Дону возрастет и количество малых предприятий, с увеличением ежегодного оборота до 1,5 трлн рублей к 2024 году.

Официальная статистика не отрицает и сокращения общего числа населения в регионе. Только в этом году оно сократится на 0,5% и к 2024 году останется на уровне сегодняшних показателей.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области подорожали молочные и мясные продукты. Такую неутешительную статистику обнародовал Ростовстат за прошедший месяц текущего года. Заметно возросли цены на мясо и птицу.