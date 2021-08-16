Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых

Ростов-на-Дону, 16 августа. Ростовские аграрии собрали в 2021 году 12 млн 685 тысяч тонн зерновых. Это стало новым рекордом для региона по уровню урожайности.

Относительно 2020 года средняя урожайность увеличилась на три центнера и достигла 37,9 центнера с гектара. В настоящий момент местные хозяйства готовят собранный урожай для дальнейшей реализации и подготавливают семена к севу озимых культур.

Совокупная потребность семян озимых культур оценивается в 526,722 тыс. тонн. Все партии должны быть подготовлены и тщательно проверены на чистоту, всхожесть, жизнеспособность, влажность и массу 1000 семян.

Сельхозпроизводители направляют образцы семян для проверки на посевные качества, а также на фитопатологическую экспертизу для выявления имеющихся болезней. Это серьезный этап в подготовке семенного материала, по итогам которого идет протравливание семян перед предстоящей посевной, объяснила глава Обливского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Валентина Писаренкова.

Ростовское зерно может оказаться в числе лидеров по качеству в России. На это указывают данные регионального Россельхозцентра.