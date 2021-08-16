Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:14
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
Экономика
Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Ростов-на-Дону, 16 августа. Ростовские аграрии собрали в 2021 году 12 млн 685 тысяч тонн зерновых. Это стало новым рекордом для региона по уровню урожайности.

Относительно 2020 года средняя урожайность увеличилась на три центнера и достигла 37,9 центнера с гектара. В настоящий момент местные хозяйства готовят собранный урожай для дальнейшей реализации и подготавливают семена к севу озимых культур.

Совокупная потребность семян озимых культур оценивается в 526,722 тыс. тонн. Все партии должны быть подготовлены и тщательно проверены на чистоту, всхожесть, жизнеспособность, влажность и массу 1000 семян.

Сельхозпроизводители направляют образцы семян для проверки на посевные качества, а также на фитопатологическую экспертизу для выявления имеющихся болезней. Это серьезный этап в подготовке семенного материала, по итогам которого идет протравливание семян перед предстоящей посевной, объяснила глава Обливского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Валентина Писаренкова.

Ростовское зерно может оказаться в числе лидеров по качеству в России. На это указывают данные регионального Россельхозцентра.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
аграрии урожай зерновые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru