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Водитель иномарки вылетел с дороги и погиб на трассе в Ростовской области
Происшествия
Водитель иномарки вылетел с дороги и погиб на трассе в Ростовской области
Пресс-служба правительства Севастополя

, 16 августа. Дорожно-транспортное происшествие с одним погибшим и двумя пострадавшими случилось на автодороге Егорлыкская — Сальск в Ростовской области.

Как стало известно, 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением с съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось. От полученных повреждений мужчина погиб. Его 31-летняя супруга и двухлетняя дочь с различными травмами доставлены в больницу. Ребенок находился в детском кресле, поэтому избежал получения серьезных травм, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится доследственная проверка.

На днях водитель на Opel Astra насмерть сбил женщину в Новой Москве, сообщало РИАМО.

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дтп смерть ростовская область
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