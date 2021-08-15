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«Давно призываю»: Журавлев поддержал требования активистов заняться очисткой Дона

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:45
Политика
«Давно призываю»: Журавлев поддержал требования активистов заняться очисткой Дона
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 15 августа. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с жителями города и узнал об их проблемах.

По словам людей, они недовольны ситуацией с состоянием реки Дона. Согласно докладу Минприроды, водный объект стал одним из самых загрязненных в России. Представитель партии Олег Пахолков призвал организовать финансирование очистных сооружений для реки. Он подчеркнул, что на данный момент для улучшения ситуации ничего не делается. Журавлев поддержал требование активиста заняться очисткой Дона.

«Давно призываю заняться экологией не на словах, а на деле. Реку так загадили, что очистные не справляются. Люди уже не могут молчать. Ну есть же федеральные программы! Почему губернатор не поднимает этот вопрос, все чиновники делают вид, что проблемы не существует!» — возмутился председатель «Родины».

Ранее депутат Госдумы пообещал решить проблемы жителей города Светогорска в Ленинградской области. Журавлев взял вопрос экспертизы состояния домов горожан на контроль после жалоб людей на попытки заставить жильцов самостоятельно оплачивать процедуру.

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