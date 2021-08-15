У ростовского подрядчика отобрали контракт на 7,3 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 15 августа. Подрядчика, который выиграл тендер на 7,22 млрд рублей по реконструкции детского хирургического центра онкологии и гематологии, поменяли из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу.

Данные о смене подрядчика появились накануне на сайте госзакупок. Как стало известно, строительством и реконструкцией центра на 280 коек должна была заниматься «Южная строительная компания», она выиграла тендер в июне 2021 года. Ее конкурентом по торгам стала «Группа компаний ЕКС», она предложила цену больше — в 7,28 миллиарда рублей, однако контракт все равно достался ростовчанам.

Ярославская строительная компания решила идти до конца и подала жалобу в ФАС, где доводом к пересмотру подрядчика стала претензия о несправедливой оценке заявок. В «ЕКС» пояснили, что подобных контрактов у них 175, а у «ЮСК» всего 13, что и стало веским аргументом.

После признания жалобы результаты конкурса изменились, и областной Минстрой заключил контракт с ярославской компании «ЕКС».

Ранее ФАН сообщал, что министерство строительства Ростовской области требует с подрядчика неустойку за нарушение сроков сдачи новой инфекционной больницы на Дону. Строительство медучреждения началось в 2020 году, но помимо сроков сдачи и выполнения работ, которые периодически переносились, за год возросла и стоимость самого объекта. Она увеличилась с 2,6 млрд рублей до 3,2 млрд.